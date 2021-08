Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall mit Flucht mit einhergehender Trunkenheitsfahrt endet in der Polizeikontrolle

Bild-Infos

Download

Schifferstadt, A61 (ots)

PASt Ruchheim

Am DI-Nachmittag (17.08.) gegen 16:45h kam es auf der A 61 Rtg. Koblenz in Höhe der Gemarkung Schifferstadt zu einem Verkehrsunfall. Ein 24-jähriger aus Südtirol hatte offenbar wenig Geduld und versuchte in einer Baustelle einen vor ihm fahrenden Schwertransport mit Überbreite zu überholen. Der Versuch endete darin, dass der Italiener das Fahrzeug streifte. Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer hat dies nicht nur gesehen, sondern den missglückten Überholvorgang mit dem Handy gefilmt und die Polizei daraufhin verständigt. Durch schnell herbeigeführte Streifen der Autobahnpolizei Ruchheim konnte der Italiener dann in Empfang genommen und am nächstgelegenen Autobahnparkplatz kontrolliert werden. Bei dieser stellte sich dann heraus, dass der junge Mann offenbar auch unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, ein angebotener Drogenschnelltest reagierte positiv auf den Wirkstoff THC. Neben Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung, Unerlaubtem Entfernen von der Unfallstelle sowie Verstoß gg. das Betäubungsmittelgesetz wurde eine Sicherheitsleistung festgesetzt und erhoben. Zudem wurde dem Italiener die Weiterfahrt untersagt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell