Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Pedelecfahrer nach Alleinunfall schwer verletzt

Hamm-Pelkum (ots)

Schwer verletzt wurde ein Pedelec-Fahrer bei einem Alleinunfall am Mittwoch, 16. Juni, auf dem Osterbönener Weg. Der 62-Jährige aus Hamm fuhr mit seinem Zweirad gegen 15 Uhr in südliche Richtung, als er wenige Meter vor einer Lkw-Sperre ohne fremde Einwirkung stürzte. Ein Rettungswagen brachte den Radfahrer in ein Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde. Es entstand ein Sachschaden von etwa 100 Euro.(hei)

