Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Fahrradfahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hamm-Mitte (ots)

Eine 27-jährige Radlerin wurde am Mittwoch, 16. Juni 2021, bei einem Verkehrsunfall in der Fritz-Husemann-Straße leicht verletzt. Sie befuhr gegen 22.05 Uhr die Fahrbahn der Fritz-Husemann-Straße in nördliche Richtung, als es zu einer Kollision mit einem ausparkenden Fiat Transporter eines 29-jährigen Mannes aus Hamm kam. Geschockt über das Geschehen ließ sich die junge Frau zunächst von einer Zeugin nach Hause bringen. Von dort aus verständigte sie schließlich die Polizei und schilderte das Erlebte. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten alle Beteiligten und Zeugen vom Unfallgeschehen schnell ermitteln und den Verkehrsunfall entsprechend adäquat aufnehmen. Die verletzte Fahrradfahrerin wurde mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Schaden von 550 Euro. (as)

