Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hamm-Mitte (ots)

Ein 23-jähriger Radfahrer wurde am Mittwoch, 16. Juni 2021, gegen 14.25 Uhr, bei einer Kollision mit einem Auto auf der Hafenstraße leicht verletzt. Der Radler befuhr zum Unfallzeitpunkt den Radweg Richtung Innenstadt. Ein 41-jähriger Pkw-Fahrer kam wiederum mit seinem VW von einem Parkplatz und beabsichtigte nach rechts auf die Hafenstraße einzufahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Fahrradfahrer. Der 23-Jährige wurde mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 1500 Euro. (as)

