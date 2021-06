Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Motorradfahrer nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Hamm-Heessen (ots)

Am Mittwoch (16. Juni 2021) ereignete sich auf der Heessener Straße ein Verkehrsunfall, bei dem ein Kradfahrer aus Hamm schwer verletzt wurde. Der 27-jährige Motorradfahrer befuhr mit seiner Suzuki gegen 15.35 Uhr die Heessener Straße in Richtung Dolberg. In Höhe der Einmündung zu der Straße Brökermersch kam es unverhofft zu einem Zusammenstoß mit dem VW einer 37-jährigen Frau aus Hamm. Die Autofahrerin befuhr zu dem Zeitpunkt die Heessener Straße in Richtung Innenstadt und beabsichtigte an der besagten Einmündung nach links abzubiegen. Der 27-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, wo er stationär verblieb. Für die Zeit der Unfallaufnahme war die Heessener Straße für den gesamten Fahrzeugverkehr komplett gesperrt. Beide beteiligten Kraftfahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von etwa 11.000 Euro. (as)

