Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Versuchter Einbruch in Musikschule

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim, Sonnenberg, Montag, 10.05.21, 14.00 Uhr - Dienstag, 11.05.21, 06.00 Uhr

BAD GANDERSHEIM (schw) - In der Zeit von Montag, 10.05.21, 14.00 Uhr bis Dienstag, 11.05.21, 06.00 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter in das Gebäude der Musikschule in Altgandersheim einzudringen. Durch den Facility Manager der Musikschule konnten auf dem Gelände der Musikschule mehrere Gegenstände aufgefunden werden, die darauf hindeuteten, dass unbekannte Personen einen Einbruch in das Gebäude der Schule vorbereitet hatten. Zeugen, die in dem oben genannten Zeitraum im Bereich der Musikschule verdächtige Fahrzeuge oder Personen festgestellt haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Gandersheim in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell