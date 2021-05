Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung durch Steinwürfe

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim, Neutstadt, Dienstag, 11.05.21, 23.20 Uhr

BAD GANDERSHEIM (schw) - Am Dienstag, 11.05.21, gegen 23.30 Uhr wurde die Polizei Bad Gandersheim über eine mutwillig zerstörte Fensterscheibe eines in der Neustadt in Bad Gandersheim gelegenen Restaurants in Kenntnis gesetzt. Als ein in der Gaststätte beschäftigter Mitarbeiter gegen 23.20 Uhr ein lautes Geräusch aus dem Eingangsbereich des Gastraumes vernahm, konnte er feststellen, dass zwei große Fensterscheiben des Gastraumes zerstört wurden. Eine weitere Zeugin konnte Angaben zu zwei verdächtigen Personen machen, die zur Tatzeit den Tatort verlassen haben. Hierzu hat das PK Bad Gandersheim die Ermittlungen aufgenommen. Weitere Zeugen, die zum Tatzeitpunkt am Vorfallsort verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell