POL-NOM: Verkehrsunfallflucht mit hohem Sachschaden

Northeim (ots)

Einbeck, Hannoversche Straße, Parkplatz vor dem Haus (juh) Zu einem erheblichen Sachschaden an einem PKW kam es am Samstag,dem 08.Mai,in Einbeck,Hannoversche Straße vor einem Haus, in der Zeit von 05.30 Uhr - 14:45 Uhr.

Ein noch unbekannter PKW beschädigte beim Ein- oder Ausfahren aus einer Parklücke auf dem Parkplatz vor dem Haus den neben ihm abgestellten PKW Renault. Der Renault wurde dabei vorne und rechts erheblich beschädigt. Es entstand hierdurch ein erheblicher Sachschaden von ca. 5.000 Euro. Der Verursacher entfernte sich dann, ohne schadenregulierende Maßnahmen vorzunehmen, unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen,die Hinweise die zur Aufklärung dieses Sachverhalt geben können, werden gebeten sich bei dem Polizeikommissariat Einbeck unter der Telefonnummer 05561/94978-0 oder bei jeder anderen Polizeidienstlle zu melden.

