Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallfucht mit erheblichen Fremdschaden

Bad Gandersheim (ots)

Kalefeld- Gemarkung Echte, Baustellenwendehammer an der A7, Abfahrt Echte Süd, dortige Autobahnbrücke über die Aue. In der Tazeit von Freitag, den 07.05.2021,13:00 Uhr - Montag, den 10.05.2021,07:00 Uhr, wurde ein Radlader, der im Baustellenwendehammer an der A7 Brückenbaustelle an der Aue, erheblich am Heck beschädigt. Der Verursacher entfernte sich, ohne schadenregulierende Maßnahmen vorzunehmen, vermutlich mit einem LKW unerlaubt von der Unfallstelle, nachdem er beim Wenden mit seinem Fahrzeug den Radlager beschädigt hatte. Am Radlader entstand hierbei ein Schaden in Höhe von 5000,- Euro. Zeugen,die Hinweise die zur Aufklärung dieses Sachverhalt geben können, werden gebeten sich bei dem Polizeikommissariat Bad Gandersheim,unter der Telefonnummer 05382919200 oder bei jeder anderen Polizeidienstlle zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell