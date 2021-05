Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Versuchter Einbruch in Geräteschuppen

Uslar (ots)

BODENFELDE (zi.) Bisher unbekannte Täter versuchten am 08.05.21, um 22:20 Uhr, den Geräteschuppen einer Jagdhütte am Waldrand von Bodenfelde aufzuhebeln. Hierbei wurden sie gestört und flüchteten in unbekannte Richtung. Am Geräteschuppen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 100,- Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell