Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Tiere freigelassen - Täter ermittelt

Uslar (ots)

USLAR-SOHLINGEN(zi.) Am 10.05.21 wurde gegen 01:55 Uhr eine unbekannte männliche Person dabei beobachtet, wie er einen Stallbereich in der Bleichstraße durch eine unverschlossene Stalltür betrat und dort zwei Pferde freiließ. In derselben Nacht wurden aus einem Stall in der Verlängerung der Feldstraße alle 100 Kühe und Kälber freigelassen. Der Täter hatte zuvor alle Ställe und Verriegelungen geöffnet. Er konnte später ermittelt werden. Es handelte sich um einen 22-jährigen Mann ohne festen Wohnsitz. Er räumte die Taten ein. Die Höhe des wirtschaftlichen Schadens muss noch ermittelt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell