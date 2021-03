Feuerwehr Plettenberg

FW-PL: Ortsteil Holthausen - Brand in Maschine, CO2-Anlage löst aus

Heute Nacht gegen 03:08 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Industriebetrieb in die Herscheider Straße alarmiert. Hier hatte die automatische Brandmeldeanlage (BMA) einen Brand erkannt und daraufhin einen Alarm zur zuständigen Feuerwehrleitstelle in Lüdenscheid gesendet. Eine Erkundung durch den Einsatzleiter ergab, dass es in einem Walzgerüst zu einem Brand gekommen war, welcher bereits vor Eintreffen der Feuerwehr von einer automatischen CO2-Löschanlage gelöscht wurde. Daraufhin wurde ein Trupp unter Atemschtuz in die Produktionshalle geschickt, um die Maschine mittels Wärmebildkamera nach verbliebenen Glutnestern abuzsuchen und bei den Lüftungsmaßnahmen zu unterstützen. Mit alarmiert war die Löschgruppe Holthausen, welche einen weiteren Atemschutztrupp als Sicherheitstrupp stellte. Nach circa 1 1/2 Stunden wurde die Einsatzstelle nach Abschluss der Maßnahmen an den Betreiber übergeben und die Einsatzkräfte rückten in ihre Standorte ein. Zur Brandursache und der Schadenhöhe kann die Feuerwehr keine Auskunft erteilen.

