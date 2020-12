Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in Wohnung

MeschedeMeschede (ots)

Zwischen Mittwoch, 16.00 Uhr und Donnerstag, 14.45 Uhr wurde in eine Wohnung in der Straße Zur Freizeit eingebrochen. In der Wohnung wurde offensichtlich nach Wertgegenständen gesucht. Ob etwas entwendet wurde ist unklar. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Meschede unter der 0291 / 90 200.

