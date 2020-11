Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Wathlingen - Bei Rückkehr Einbruch ins Haus festgestellt

CelleCelle (ots)

Als ein 60 Jahre alter Hauseigentümer nach einigen Tagen Abwesenheit am Dienstagabend (24.11.2020) zurückkehrte, musste er feststellen, dass in sein Haus in der Habichtstraße eingebrochen worden war. Unbekannte hatten im rückwärtigen Bereich des Einfamilienhauses ein Fenster aufgehebelt und waren in die Räume eingedrungen. Sie hatten das Haus durchsucht und waren letztlich mit einer Armbanduhr verschwunden. Das Aufbrechen eines Tresors war ihnen offenbar misslungen. Zeugen, denen in der Zeit vom 19.11 bis 24.11. verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Habichtstraße oder der näheren Umgebung aufgefallen sind, werden aufgefordert, sich bei der Polizei in Wathlingen zu melden unter 05144/49546-0.

