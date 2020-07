Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Kürten - Zwei Schwerverletzte nach Frontalzusammenstoss

Bild-Infos

Download

Kürten (ots)

Auf der Landstraße zwischen Bechen und Neschen sind am Mittwochmorgen (22.07.) zwei Männer schwer verletzt worden.

Ein 20-jähriger Kürtener war gegen 07:30 Uhr auf der Altenberger Straße in Richtung Neschen unterwegs. In Höhe Rodenberg kam ihm auf der kurvenreichen Strecke in einer unübersichtlichen Linkskurve ein 56-jähriger Odenthaler mit seinem Mercedes entgegen.

Auf der schmalen Straße krachten die beiden Autos mit den Fahrzeugecken vorne links ineinander und wurden dabei erheblich beschädigt. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf knapp 15.000 Euro geschätzt. Die Straße musste für die Unfallaufnahme knapp zwei Stunden voll gesperrt werden.

Beide Fahrzeugführer wurden zunächst an der Unfallstelle versorgt und anschließend zur stationären Behandlung in Bergisch Gladbacher Krankenhäuser gebracht. (rb) Anlage: -1- Foto

