POL-FR: Protestaktion - Landwirte blockieren Zentrallager

Am gestrigen Montag, 07.12.2020, gegen 20.00 Uhr, wurde zunächst durch einen Wachdienst eine Vielzahl von Traktoren im Bereich des Lidl-Logistikzentrums im Gewerbepark-Eschbach gemeldet. Schnell wurde klar, dass die Traktoren sämtliche Zu- und Abfahrten zu dem Gelände blockierten.

Polizeikräfte des Reviers Müllheim nahmen unmittelbar Kontakt mit den Landwirten auf, auch die Leitung des Logistikzentrums wurde zeitnah verständigt und kam vor Ort. Aufgrund der Gesamtsituation wurde von einer nicht angemeldeten Versammlung ausgegangen. Die Landwirte wollten nach eigenen Angaben gegen die Preispolitik von Supermärkten protestieren.

In einem längeren Gespräch zwischen den Versammlungsteilnehmern und der Geschäftsführung, unter Einbindung der polizeilichen Einsatzleitung, konnte für die vorliegende Versammlung ein Konsens erreicht werden. Für die Nacht wurde vereinbart, dass die Blockade stellenweise in gewissen Zeiträumen aufgehoben wird, um die Zu- und Abfahrt der LKW zu ermöglichen. Dies wurde im weiteren Verlauf auch so umgesetzt.

Letztlich wurde die Versammlung gegen 01:20 Uhr beendet. Insgesamt waren ca. 35 Traktoren vor Ort, hinzu kamen noch mehrere PKW. Die gesamte Versammlung verlief friedlich, alle Beteiligten verhielten sich kooperativ. Auch Verkehrsstörungen konnten weitestgehend vermieden werden. Lediglich im Zeitraum der ersten Abklärungen kam es für mehrere LKW zu Wartezeiten. Im Verlauf der Veranstaltung kam es noch zu einem kleineren Unfall zwischen einem der Traktoren und einem LKW, welcher gerade das Lidl-Gelände verlassen wollte. Hier entstand jedoch glücklicherweise nur Sachschaden an den Fahrzeugen.

Aufgrund der Gesamtthematik ist es nicht auszuschließen, dass es in der nächsten Zeit zu weiteren, vergleichbaren Versammlungen kommen könnte.

