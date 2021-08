Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - Versuchter Enkeltrick in Dirmstein: Tochter hat angeblich einen Unfall gebaut

Dirmstein u.a. - 17.08.2021, 13:30 Uhr (ots)

Großes Lob für eine Bankangestellte in Dirmstein: Diese informierte die Polizei, da ein 78-Jähriger eine höhere Bargeldsumme abheben wollte - angeblich hatte dessen Tochter einen folgenschweren Unfall (Tote, Schwerverletzte) verursacht. Nach Kontakt mit dem Geschädigten teilte dieser mit, die vermeintliche Tochter habe angegeben, dass sie von der Polizei festgehalten werde und die Eltern müssten 45.000EUR aufbringen, um eine Verhaftung zu verhindern. Zur Verstärkung der Lüge wurde das Telefon an eine falsche Polizeibeamtin weiter gegeben, die entsprechende Anweisungen formulierte. Der Betrug flog dann endgültig auf, nachdem die Ehefrau des Geschädigten misstrauisch wurde - sie rief von einer Nachbarin aus die "richtige" Tochter an und deckte den Schwindel auf. Im Laufe des Nachmittags gingen weitere ähnliche Anrufe aus dem Bereich Dirmstein / Bockenheim bei der Polizei ein. Scheinbar wurden nacheinander verschiedene Ortsnetze "abgeklappert". Ein Schaden ist nach bisherigem Kenntnisstand nicht eingetreten, weil alle Angerufenen entsprechend vorsichtig waren.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell