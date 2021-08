Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Einbruch in Wohnhaus

Großkarlbach/ Grünstadt (ots)

Am 16.08.2021, in der Zeit zwischen 00:00 Uhr und 09:00 Uhr, drangen unbekannte Täter in Großkarlbach in ein Wohnhaus ein. Während die Bewohner schliefen, entwendeten der oder die Täter Bargeld und eine Goldkette. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 2.500,- EUR. Sachdienliche Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen.

