Polizei Mettmann

POL-ME: Rücknahme der Vermisstenfahndung: 91-Jähriger wohlbehalten aufgefunden - Haan

Ennepetal - 2011046

Bild-Infos

Download

MettmannMettmann (ots)

Wie die Kreispolizeibehörde Mettmann heute in einer Pressemeldung berichtet hatte, hatte die Polizei seit Sonntag (8. November 2020) nach einem als vermisst gemeldeten 91-jährigen Senior aus Haan gesucht.

Inzwischen konnte die Polizei die Suche nach dem Mann erfolgreich abschließen. Gegen 14:20 Uhr hatten Passanten den 91-Jährigen in Schwelm auf einer Mauer sitzend angetroffen. Da die Spaziergänger über die Sozialen Netzwerke von der Suche nach dem Senior mitbekommen hatten, meldeten sie sich bei der Polizei in Ennepetal. So konnten Kräfte der Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis den Mann kurz darauf antreffen.

Dem 91-Jährigen geht es den Umständen entsprechend gut, hat jedoch Erinnerungslücken, wie und warum er nach Schwelm gekommen war. Er wurde inzwischen in die Obhut seines Sohnes ergeben, welcher ihn zurück in das Seniorenzentrum nach Haan brachte.

Die Kreispolizeibehörde Mettmann hat die ursprüngliche Vermisstenmeldung wegen Datenschutzgründen aus ihrem Presseportal entfernt und bittet Medien, das Foto des als vermisst gemeldeten Seniors nicht mehr zu verwenden.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Telefax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de



Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/

Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_me

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell