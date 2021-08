Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - Trickdiebstahl auf Supermarktparkplatz (REWE)

Grünstadt, Kirchheimer Straße - 16.08.2021, 15:15 (ots)

Eine 82-Jährige aus Altleiningen wurde gestern Opfer eines Trickdiebstahls. Nachdem sie ihre Einkäufe verstaut hatte, legte die Geschädigte ihre Handtasche auf dem Beifahrersitz ab. Sie wollte ihren PKW verriegeln, um den Einkaufswagen zurück zu bringen. Nach eigenen Angaben misslang dies trotz mehrerer Versuche (Funkfernbedienung Autoschlüssel). In diesem Moment wurde sie von einem Unbekannten (Täter1) in ein Gespräch verwickelt und abgelenkt. Als die Geschädigte zurück zu ihrem Auto kam, bemerkte sie, dass die Handtasche gestohlen wurde. Ein unabhängiger Zeuge beobachtete, wie sich ein zweiter Täter mit einem Gegenstand in der Hand (mutmaßlich Handtasche) zügig vom REWE-Parkplatz entfernte. Gestohlen wurden ca. 800EUR, sowie persönliche Papiere. Möglicherweise wurde zur Tatausführung ein Störsender eingesetzt. Täterbeschreibung: Täter1 ca. 50 Jahre, dünnes Haar, T-Shirt, dicker Bauch, brauner Teint, ausländischer Akzent. Täter2 ca. 25 Jahre, südländisches Aussehen, schwarze Haare, groß, schlank, hellblaue Jeans, weißes T-Shirt. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Möglicherweise ist das Gaunerduo noch weiteren Passanten / Kunden aufgefallen. Hinweise bitte an die Polizei Grünstadt, Tel. 06359 93120

