POL-PDNW: Reifen zerstochen

Im Zeitraum vom 15.08.21 20:00 Uhr bis 16.08.21 10:00 Uhr wurde an einem Pkw Mercedes in der Sauterstraße in Neustadt der rechte vordere Reifen zerstochen. Der oder die Unbekannte(n) nutzten einen spitzen bislang unbekannten Gegenstand. Mögliche Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Neustadt telefonisch unter 06321 854-0 oder per E-Mail unter pineustadt@polizei.rlp.de entgegen.

