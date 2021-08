Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - Wohnungseinbruch

Laumersheim, Großkarlbacher Straße - Nacht zum 15.08.2021 (ots)

Zu einem nächtlichen Wohnungseinbruch kam es von Samstag auf Sonntag in Laumersheim. Unbekannte Täter versuchten scheinbar zunächst eine zur Feldseite hin gelegene Terrassentür aufzuhebeln. Der Einbruch dürfte letztlich durch die Kellerfenster erfolgt sein. In der Küche waren Schubladen geöffnet, im Wohnzimmer und Arbeitszimmer waren Schränke und Bücherregale durchwühlt. Andere Gegenstände (Rucksack, Geldbeutel) lagen auf dem Sofa verstreut. Die oberen Stockwerke, wo die Geschädigten schliefen, wurden nicht betreten. Offenbar wollten die Täter unbemerkt bleiben. Aus einer Geldbörse wurde Bargeld (ca. 500EUR) gestohlen. Weder die Geschädigten noch Nachbarn haben in der Nacht etwas mitbekommen.

