Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Heckenschere aus Auto entwendet

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 15.08.21 zwischen 15:00 und 20:00 Uhr wurde in der Maximilianstraße in Neustadt die Seitenscheibe eines VW Passat eingeschlagen. Aus dem Fahrzeug wurde eine elektrische Heckenschere (Marke derzeit nicht bekannt) im Wert von ca. 300 Euro entwendet. Mögliche Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Neustadt telefonisch unter 06321 854-0 oder per E-Mail unter pineustadt@polizei.rlp.de entgegen.

