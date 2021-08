Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Trunkenheitsfahrten im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Neustadt/W.

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 14.08.2021, sowie am frühen Morgen des 15.08.2021 kam es im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Neustadt zu insgesamt fünf Trunkenheitsfahrten.

Am 14.08.2021 um 06:55 Uhr konnte ein polnischer Staatsbürger mit seinem Fahrzeug in der Martin-Luther-Straße kontrolliert werden. Im Verlauf der Kontrolle wurde bekannt, dass der Mann am Vortag einen Joint geraucht hatte. Gegen 10:45 Uhr konnte nach vorheriger Mitteilung durch einen Zeugen in der Gimmeldinger Straße ein 57-jähriger Neustadter kontrolliert werden. Bei diesem konnte starker Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Exakt eine Stunde später, um 11:45, wurde ein 30-Jähriger in der Spitalbachstraße mit seinem E-Scooter kontrolliert. Bei diesem ergab sich im Verlauf der Kontrolle Hinweise auf eine aktuelle Betäubungsmittelbeeinflussung. Am Abend des 14.08.2021, um 18:05 Uhr, wurde der Polizei Neustadt erneut eine männliche Person gemeldet, welche mit seinem Fahrzeug in der Nachtweide alkoholisiert umherfahren würde. Bei dem 29-jährigen Fahrzeugführer konnte eine Atemalkoholkonzentration von 3,72 Promille festgestellt werden. Zum Abschluss konnte durch die Beamten am 15.08.2021 um 00:20 Uhr ein 27-jähriger Neustadter in der Spitalbachstraße mit seinem E-Scooter kontrolliert werden, welcher gegenüber den Beamten angab, dass er vor ein paar Tagen einen Joint geraucht habe.

Zur Beweisführung wurde den kontrollierten Personen jeweils in der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Ihre Fahrzeuge mussten diese stehen lassen bzw. nach Hause schieben.

Alle beteiligte Personen müssen sich nun in Straf- bzw. Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten.

Ferner wird die jeweils zuständige Führerscheinstelle über die Vorfälle in Kenntnis gesetzt.

