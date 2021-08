Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Gegenstand von Brücke auf Fahrzeug geworfen

Haßloch (ots)

Am späten Abend des 14.08.2021 befuhr gegen 23:45 Uhr ein 25-Jähriger Neustadter mit seinem Pkw die Abfahrt Haßloch-Mitte in Richtung Böhler Straße. Als er die Unterführung der Holidayparkstraße passierte, vernahmen er und sein Beifahrer einen Schlag. Bei der späteren Inaugenscheinnahme des Pkw konnte ein Riss in der Windschutzscheibe festgestellt werden. Der Geschädigte gab an, auf der Brücke zwei Silhouetten wahrgenommen zu haben, ohne das näher konkretisieren zu können. Bisher muss davon ausgegangen werden, dass von der Brücke ein Gegenstand gefallen ist oder geworfen wurde. Zeugen des Vorfalls oder Personen, die Hinweise darauf geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Haßloch zu melden: 06324 9330, pihassloch@polizei.rlp.de

