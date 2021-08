Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall mit flüchtigem Motorradfahrer - Zeugenaufruf

Neustadt/Weinstraße (ots)

In der Nacht zum Sonntag, 15.08.2021, gegen 00:45 Uhr, ereignete sich in Neustadt/Wnstr., im Bereich der Einmündung Landauer Straße, Gutenbergstraße, ein Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Motorradfahrers. Am Unfallort konnten die Beamten jedoch lediglich noch das verunfallte Motorrad, sowie den Helm feststellen. Der Fahrer selbst hatte sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Mangels Zeugen sind der genaue Unfallhergang, sowie die Unfallursache derzeit unklar. Vermutet wird ein Abbiegevorgang von der Landauer Straße in die Gutenbergstraße, bei dem der Fahrer infolge nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über das Motorrad verlor und zu Fall kam. Durch umherfliegende Trümmerteile wurden zwei auf dem Hetzelplatz stehende Männer aus Neustadt leicht verletzt. Das nicht zugelassene Motorrad und der aufgefundene Helm wurden zwecks Durchführung weiterer Maßnahmen sichergestellt. Wer sachdienliche Hinweise, insbesondere zum Unfallhergang und zur Identität des Fahrers geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Neustadt/Wnstr. In Verbindung zu setzen.

