Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unfallbeteiligter gesucht

Kallstadt (ots)

Am Samstag, den 14.08.2021 gegen 16:30 Uhr befuhr eine 19-Jährige mit ihrem blauen Hyndai i20 die Weinstraße in Kallstadt. Kurz vor dem Ortsausgang in Richtung Ungstein streifte sie den Seitenspiegel eines am rechten Fahrbahnrand geparkten Fahrzeugs. Nachdem die junge Fahrerin bei der nächsten Möglichkeit wendete, um ihrem Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen, war das andere Fahrzeug bereits weg. Es wird darum gebeten, dass sich der geschädigte Unfallgegner mit hiesiger Polizeidienststelle in Verbindung setzt.

