Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Landkreis Waldeck-Frankenberg - Personenfahndung

Ein Dokument

Kassel (ots)

Die Polizei in Nordhessen fahndet nach dem am heutigen Morgen aus der Forensik in Haina/Kloster abgängigen 56 Jahre alten Heiko F. Er ist 1,83 m groß und wird als untersetzt mit 125 kg Gewicht beschrieben. Er ist bekleidet mit einer schwarzen Jogginghose und schwarzem T-Shirt. Die Haarfarbe wird als grau/schwarz bezeichnet. Die Polizei bittet darum, Feststellungen, die hinsichtlich dieser Person seit 11:00 Uhr heute Morgen gemacht wurden, der Leitstelle der Polizei in Kassel, unter 0561-9100, mitzuteilen. Weiter wird darum gebeten, nicht an die Person heranzutreten.

Westphal, Polizeihauptkommissar

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell