Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Einbruch in Juweliergeschäft gescheitert: Kripo sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

In der Nacht zum heutigen Freitag versuchte ein bislang unbekannter Täter in ein Juweliergeschäft in der Wolfsschlucht, nahe der Kölnischen Straße, einzubrechen. Allerdings misslang das Vorhaben des Einbrechers, die mehrfachverglaste Scheibe mit einer etwa 30 Kilogramm schweren Fußplatte eines Baustellenschildes einzuwerfen, woraufhin der Täter von seinem Vorhaben abließ und in unbekannte Richtung flüchtete. Nun bitten die mit den weiteren Ermittlungen betrauten Beamten des für Einbrüche zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich bei der Polizei zu melden.

Gegen 04:10 Uhr löste die Alarmanlage des Juweliers aus und rief die Kasseler Polizei auf den Plan. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung mit zahlreichen Streifen fehlte von dem Täter bereits jede Spur. Wie die zur Anzeigenaufnahme und Spurensicherung eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes berichten, hatte der Einbrecher unter erheblicher Kraftaufwendung die schwere Fußplatte, die etwa 30 Meter entfernt ein aufgestelltes Baustellenschild sicherte, zu dem Juweliergeschäft getragen. Da die Scheibe den Einschlägen standhielt, gelangte der Unbekannte nicht in das Geschäft und flüchtete letztlich ohne Beute.

Hinweise zu dem Einbruch werden bei der Kasseler Polizei unter Tel.: 0561-9100 entgegengenommen.

Ulrike Schaake

Pressesprecherin Tel.: 0561 - 910 1021

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell