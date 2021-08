Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Alkoholisiert unterwegs

A650 Ruchheim (ots)

Am 13.08.2021 gegen 23:23 Uhr wurde eine 59 Jährige mit ihrem Hyundai auf der A650 in Höhe der Anschlussstelle Ruchheim festgestellt und einer verdachtsunabhängigen Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle wurden Anzeichen auf Alkoholkonsum festgestellt. Ein freiwilliger Alkoholtest ergab einen Wert von 0,73 Promille. Die Weiterfahrt wurde ihr untersagt und der Führerschein bis zur Nüchternheit sichergestellt. Die 59 Jährige erwartet ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro und ein Fahrverbot.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell