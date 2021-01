Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Sachbeschädigung an Pkw

Bad Dürkheim (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 15.01.2021, wurde der Pkw BMW in Bad Dürkheim (Grethen) in der Kaiserslauterer Straße beschädigt. Der Geschädigte konnte einen langen Kratzer auf der Beifahrerseite feststellen. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1000 EUR.

Zeugen die den Vorfall beobachtet oder Angaben machen können, sollen sich bitte bei der Polizeiinspektion Bad Dürkheim entweder telefonisch unter der 06322/9630 oder per Mail unter der pibadduerkheim@polizei.rlp.de melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim



Weinstraße Süd 36

67098 Bad Dürkheim

Telefon: 06322 963 0

Telefax: 06322 963 120

Berichterstatter: Rau, PHK

E-Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

