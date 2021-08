Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Berauscht zur Arbeit

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 13.08.2021 um 07:50 Uhr wurde ein 31-jähriger Neustadter durch eine Streife der Polizei Neustadt mit seinem E-Scooter in der Talstraße in Neustadt/W. festgestellt und einer Kontrolle unterzogen. Der Mann war gerade auf dem Weg zu seiner Arbeitsstelle. Im Verlauf der Kontrolle konnten bei dem Neustadter Auffälligkeiten festgestellt werden, welche auf einen zeitnahen Betäubungsmittelkonsum schließen ließen. Ein vor Ort durchgeführter Vortest bestätigte den Verdacht der Trunkenheitsfahrt. Dem 31-Jährigen wurde im Anschluss in der Dienststelle eine Blutprobe entnommen, seinen E-Scooter musste dieser stehen lassen. Der Neustadter muss sich nun in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten. Ferner wird die zuständige Führerscheinstelle über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt.

