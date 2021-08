Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Netzteil schmort

Neustadt/Weinstraße (ots)

Einen größeren Einsatz von Rettungskräften um 21:10 Uhr löste am 12.08.2021 ein technischer Defekt an einem Netzteil aus, der schließlich dazu führte, dass zum einen die Inneneinrichtung in der betreffenden Wohnung in der Theodor-Heuss-Straße verrußt wurde, zum anderen der Wohnungsinhaber in ein Krankenhaus verbracht werden musste. Nur durch das schnelle Handeln von Feuerwehr und Rettungsdienst konnte Schlimmeres verhindert werden.

