Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Graffiti - "Künstler" überführt

Haßloch (ots)

Am frühen Samstagmorgen um ca. 04:00 Uhr wurde ein 32jähriger E-Scooter Fahrer aus Dresden in Haßloch in der Meckenheimer Straße einer Kontrolle unterzogen. Bezüglich des Gefährts und der Fahrtüchtigkeit des Mannes hatten die Beamten keine Beanstandungen. Bis zur Vorlage eines Eigentumsnachweises verbleibt der E-Scooter allerdings in polizeilicher Verwahrung. Jedoch konnten sie im Rucksack des Dresdeners drei Spraydosen verschiedener Farben und einen Tagstift auffinden. Im Zusammenhang mit der Kontrolle wurde in der Unterführung am Bahnhof ein frischer Schriftzug "Dresden 1312" mit dem Tag "BNK" festgestellt. Aufgrund der räumlichen-zeitlichen Nähe, des Tatwerkzeuges, der Verbindung zu Dresden und weiterer Erkenntnisse zum Tag "BNK" dürfte es sich bei dem Kontrollierten um den vermutlich lediglich aus Seiner Sicht "Künstler" handeln. Weitere Hinweise zu dem Schriftzug nimmt die Polizei Haßloch unter 06324-9330 oder pihassloch@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell