POL-HRO: Grafiti am Gebäude der Hansemesse

Rostock (ots)

Am 13.05.21 um 01:42 Uhr stellten Beamte des Reviers Lichtenhagen bei der Kontrolle der Hansemesse an der Rückseite des Gebäudes sowie auf dem Boden vor dem Gebäude großflächige Farbbesprühungen mit diversen Schriftzügen fest. In Tatortnähe konnte ein 22jähriger deutscher Tatverdächtiger mit Farbanhaftungen festgestellt werden. Eine Identitätsfeststellung beim Tatverdächtigen und die Spurensicherung erfolgte durch Beamte des Kriminalkommissariats. Thomas Hühn Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle Rostock

