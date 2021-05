POL-HRO: erneuter Aufruf zur Vermisstensuche

Polizeipräsidium Rostock

Der am 10.05.21 durch die Polizei Rostock in einer Pressemitteilung als vermisst gemeldete Jugendliche wurde am 12.05.21 in den Nachmittagsstunden in Rostock im Bereich des Barnstorfer Waldes und im Umfeld des Leichtathletikstadions gesehen. Er konnte jedoch nicht aufgefunden werden. Weitere Informationen zur Suche können hier eingesehen werden: https://www.polizei.mvnet.de/Presse/Pressemitteilu ngen/?id=169852&processor=processor.sa.pressemitteilung . Thomas Hühn Einsatzleitstelle Rostock

