POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 07.08.2020

++ Verkehrsunfall auf der A31 ++ Außenbordmotor gestohlen - Zeugen gesucht! ++ 11-Jähriger bei Fahrradunfall leicht verletzt ++

A31/Rheiderland - Verkehrsunfall auf der A31

A31/Rheiderland - Gestern Abend ereignete sich gegen 19:15 Uhr auf der A31 am Autobahndreieck Bunde in Fahrtrichtung Emden ein Verkehrsunfall mit fünf leicht verletzten Personen. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr eine 24-jährige Frau aus dem Südbrookmerland mit ihrem Pkw der Marke Opel von der A280 kommend auf die A31 in Fahrtrichtung Emden. Nach dem Auffahren auf den Hauptfahrstreifen, wechselte die Frau, ohne auf den rückwärtigen Verkehr zu achten, auf den Überholfahrstreifen. Ein sich nähernder 43-jähriger Mann aus Jemgum versuchte mit seinem Pkw der Marke BMW noch nach links auszuweichen, kollidierte dabei jedoch mit der Mittelschutzplanke und mit dem Fahrzeug der 24-Jährigen. Beide Pkw gerieten daraufhin ins Schleudern und kamen schwer beschädigt auf der Fahrbahn zum Stillstand. Neben den beiden Fahrzeugführern wurden zudem der 24-jährige Beifahrer der Frau, ebenfalls aus dem Südbrookmerland, sowie zwei weitere Insassen im Fahrzeug des Mannes, ein 21-Jähriger aus Weener sowie ein 25-Jähriger aus Leer, leicht verletzt. Alle fünf Verletzten wurden durch den Rettungsdienst in Krankenhäuser verbracht. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten wurde eine Vollsperrung für die Dauer von etwa drei Stunden eingerichtet. Ausgelaufene Betriebsstoffe auf der Fahrbahn wurden durch eine Spezialfirma beseitigt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Moormerland - Außenbordmotor gestohlen - Zeugen gesucht!

Moormerland - In der Zeit von Montag, 20:00 Uhr bis Mittwoch, 20:00 Uhr, kam es auf einem Boot am Anleger im Kanalweg, in Nähe einer dortigen Freizeitstätte, zu einem Diebstahl. Von einem roten Motorboot wurde von bislang unbekannten Tätern ein Außenbordmotor sowie ein Ersatztank entwendet. Des Weiteres wurde die Abdeckplane des Bootes beschädigt und ein Stahlseil durchtrennt, mit dem das Boot am Anleger gesichert wurde. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Borkum - 11-Jähriger bei Fahrradunfall leicht verletzt

Borkum - Gestern Vormittag kam es gegen 10:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrradfahrern in der Wilhelm-Feldhoff-Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 11-jähriger Junge aus Schallstedt die genannte Straße in Richtung Ostfriesenstraße. In Höhe der Einmündung zur Harpunierstrate kam aus dieser eine bevorrechtigte 66-jährige Frau aus Wedemark, die von der Harpunierstrate nach links in die Wilhelm-Feldhoff-Straße abbiegen wollte. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrradfahrer. Die 66-Jährige stürzte dabei und wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Der 11-Jährige blieb unverletzt und erlitt lediglich einen Schock, musste jedoch nicht ärztlich versorgt werden. Ein Sachschaden ist bei dem Zusammenstoß nicht entstanden.

