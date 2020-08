Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 06.08.2020

PI Leer/Emden (ots)

++ Motorradfahrer schwer verletzt ++ Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss ++ Verkehrsunfallfluchten - Zeugen gesucht! (3) ++

Emden - Motorradfahrer schwer verletzt

Emden - Gestern Abend kam es gegen 23:20 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall unter Alleinbeteiligung eines 22-jährigen Motorradfahrers in der Straße "Zum Jarßumer Hafen". Der 22-jährige Mann aus Emden befuhr die genannte Straße in Richtung "Große Seeschleuse". Nach derzeitigen Ermittlungen kam er aus ungeklärter Ursache im Kurvenverlauf nach rechts von der Fahrbahn ab. Bei dem Sturz verletzte sich der 22-Jährige schwer und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Sein Motorrad wurde durch den Unfall leicht beschädigt und musste abgeschleppt werden. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme wurde die Straße "Zum Jarßumer Hafen" für circa drei Stunden voll gesperrt.

Firrel - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Firrel - In der Nacht von Montag auf Dienstag ereignete sich gegen 03:40 Uhr ein Verkehrsunfall unter Alleinbeteiligung in der Waagestraße. Nach derzeitigen Informationen befuhr ein 32-Jähriger Fahrzeugführer aus dem Saterland mit seinem Pkw der Marke Opel die Westerender Straße in Fahrtrichtung Hesel. Im Kreuzungsbereich zur Waagestraße beabsichtige er, in diese nach rechts abzubiegen. Hierbei verlor der 32-Jährige jedoch die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab und landete schließlich mit seinem Pkw im Graben einer Grundstückseinfahrt. Der Mann aus dem Saterland entfernte sich daraufhin von der Unfallstelle und hinterließ seinen Pkw im Graben. Im Rahmen der Ermittlungen konnte der 32-Jährige im Nahbereich angetroffen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,23 Promille. Es wurde daher eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sowie die Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Gegen den Mann aus dem Saterland wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Emden - Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht! (1)

Emden - Gestern Mittag kam es in der Zeit von 11:15 Uhr bis 13:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Brückstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein ordnungsgemäß abgestellter Pkw der Marke Mazda von einem unbekannten Unfallverursacher beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Emden in Verbindung zu setzen.

Emden - Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht! (2)

Emden - Bereits letzte Woche Donnerstag, dem 30.07.2020, ereignete sich zudem eine Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des Klinikums in der Bolardusstraße. Ein ordnungsgemäß abgestellter Pkw der Marke Hyundai wurde, vermutlich durch Ausparken eines anderen Fahrzeuges, am rechten Kotflügel beschädigt. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Emden in Verbindung zu setzen.

Leer - Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht! (3)

Leer - Ebenfalls zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am gestrigen Nachmittag um 14:10 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes im Osseweg. Ein unbekannter Verursacher beschädigte dort einen abgestellten Mercedes-Sprinter und entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Leer in Verbindung zu setzen.

