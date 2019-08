Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Bundespolizei ermittelt wegen Oberleitungsschaden in Butzbach

Frankfurt am Main, Butzbach (ots)

Am 29.08.2019 beschädigte in Butzbach ein Bagger die Oberleitung auf der Bahnstrecke von Frankfurt am Main Richtung Kassel. Hierdurch wurde auch eine Regionalbahn beschädigt, die gerade in den Bahnhof Butzbach einfuhr. Durch die mehrstündige Streckensperrung kam es zu Einschränkungen im Bahnverkehr. Bei dem Vorfall wurden keine Personen verletzt. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, um die Ursache für dieses Ereignis zu klären. Der Sachschaden ist noch unbekannt. Die Ermittlungen dauern noch an.

