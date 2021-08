Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Berauscht in den Feierabend

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 17.08.2021 um 00:05 Uhr wurde ein 29-jähriger Fahrzeugführer, welcher sich gerade auf dem Heimweg von seiner Arbeitsstelle befand, mit seinem Fahrzeug in der Lindenstraße in Neustadt/W. durch eine Streife kontrolliert. Im Verlauf der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf eine aktuelle Betäubungsmittelbeeinflussung bei dem Mann. Ein durchgeführter Drogenvortest erhärtete den Verdacht. Der 29-Jährige musste sein Fahrzeug schließlich vor Ort stehen lassen und in der Dienststelle eine Blutprobe abgeben. Dieser muss sich nun in einem Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten. Ferner wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall informiert.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell