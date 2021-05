Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Weststadt: 27-Jähriger nach räuberischem Ladendiebstahl festgenommen

Bonn (ots)

Am Montagnachmittag (17.05.2021) wurde ein 27-Jähriger nach einem räuberischen Ladendiebstahl in einem Supermarkt an der Endenicher Straße in der Bonner Weststadt vorläufig festgenommen.

Zur Tatzeit gegen 15:00 Uhr hatte ein Ladendetektiv den Mann dabei beobachtet, wie dieser mehrere Artikel in seiner Bekleidung versteckte und den Kassenbereich passierte. Als er dann vor dem Markt angesprochen wurde, zog der mutmaßliche Ladendieb ein Taschenmesser und bedrohte den Ladendetektiv. Dieser verfolgte den nun vom Tatort flüchtenden 27-Jährigen mit größerem Abstand und teilte seine Beobachtungen telefonisch der Polizeileitstelle mit. Mehrere Streifenteams der Bonner City-Wache eilten zum Einsatzort und konnten den Tatverdächtigen schließlich in der Bachstraße stellen. Der Mann, der zu diesem Zeitpunkt mit rund 1,1 Promille alkoholisiert war und das beschriebene Taschenmesser mit sich führte, wurde vorläufig festgenommen und ins Polizeipräsidium gebracht. Dort wurde ihm von einem Arzt eine Blutprobe entnommen. Das zuständige Kriminalkommissariat 36 übernahm die weiteren Ermittlungen. Der 27-Jährige soll im Laufe des heutigen Tages (18.05.2021) einem Haftrichter vorgeführt werden.

