Polizei Bonn

POL-BN: Zeugin meldet betrunkenen Autofahrer auf der Autobahn

Bonn (ots)

Am Montagmorgen (17.05.2021) gegen 09 Uhr meldete eine Zeugin einen augenscheinlich betrunkenen Autofahrer auf der BAB 562. Der Wagen war in Richtung Bad Godesberg unterwegs und fuhr in Schlangenlinien. Dabei soll er die gesamte Breite der beiden Fahrspuren der Autobahn genutzt haben. In mindestens zwei Fällen hätten andere Verkehrsteilnehmer stark bremsen müssen, um ein Zusammenstoß zu verhindern. Nachdem der Wagen die Autobahn verlassen hatte, konnte er von einer Streifenwagenbesatzung auf der Burgstraße in Bad Godesberg schließlich angehalten werden. Bei der Kontrolle war schnell klar, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand. Beim Aussteigen aus seinem Fahrzeug schwankte er und im Fahrzeuginnenraum befanden sich zum Teil geöffnete Dosen mit alkoholischem Inhalt. Ein Atemalkoholvortest ergab einen Wert von rund 2,4 Promille. Zur Beweissicherung entnahm ein Arzt dem 46-Jährigen in einem Krankenhaus eine Blutprobe. Die Polizeibeamten stellten den Führerschein des Mannes sicher. Das Verkehrskommissariat 2 der Bonner Polizei ermittelt jetzt wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell