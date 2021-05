Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Kessenich: Pkw stieß beim Abbiegen gegen Straßenbahn

Bonn (ots)

Bei einem Zusammenstoß mit einer Straßenbahn wurde am Montagvormittag eine 47-jährige Autofahrerin in Kessenich verletzt. Zur Unfallzeit gegen 11:30 Uhr befuhr die Pkw-Fahrerin die Hausdorffstraße in Richtung Norden und beabsichtigte, nach links auf den Parkplatz eines Supermarktes abzubiegen. Hierbei missachtete sie nach bisherigen Feststellungen die Vorfahrt einer entgegenkommenden Straßenbahn. Es kam zum Zusammenstoß. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Pkw der 47-Jährigen gegen einen Lkw geschleudert, der den Parkplatz gerade verlassen wollte. Die Frau wurde nach bisherigen Erkenntnissen leicht verletzt und zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer und die Fahrgäste der Straßenbahn sowie der Lkw-Fahrer blieben unverletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang werden beim Verkehrskommissariat 1 der Bonner Polizei geführt.

