Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Orsingen-Nenzingen, Lkrs. KN) Abkommen von der Fahrbahn (12.01.2021)

Orsingen-Nenzingen (ots)

Sachschaden von über 4.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstag gegen 18.30 Uhr in der Eigeltinger Straße entstanden. Ein 26-jähriger Fahrer eines Daimler-Benz war von Orsingen nach Eigeltingen unterwegs, als er kurz vor einer Brücke vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf schneeglatter Fahrbahn ins Rutschen geriet, über eine Wiese fuhr und in einen Bach rutschte. Der 26-Jährige blieb unverletzt. Die Freiwillige Feuerwehr aus Orsingen barg den Daimler, Fremdschaden entstand keiner.

Rückfragen bitte an:

Tatjana Deggelmann

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1014

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell