Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkrs. KN) Hydranten beschädigt und geflüchtet (12.01.2021)

Stockach (ots)

Ein unbekannter Fahrzeuglenker hat am Dienstag zwischen 16.30 Uhr und 17.30 Uhr in der Straße "Am Maisenbühl" einen Hydranten beschädigt. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit verlor der Unbekannte auf schneebedeckter Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem auf dem Gehweg befindlichen Hydranten. Dieser wurde durch den Aufprall in eine Grundstückseinfahrt geschleudert. Ohne sich um den angerichteten Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro zu kümmern, entfernte sich der unbekannte Autofahrer von der Unfallstelle. Personen, die den Unfall beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Stockach, Tel. 07771 9391-0, zu melden.

