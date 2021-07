Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Altpapier auf Balkon gerät in Brand

Ludwigsburg (ots)

Ein Stapel aus Altpapier und alten Glasflaschen geriet am Mittwoch gegen 08:45 Uhr auf einem Balkon in der Straße "Straßenäcker" in Ludwigsburg aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Bei Eintreffen der Streifenbesatzungen waren bereits alle Anwohner aus dem Gebäude gekommen und die Ludwigsburger Feuerwehr, mit sechs Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften, brachte das Feuer schnell unter Kontrolle. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro.

