Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Nach Bedrohung und Beleidigung in Gewahrsam

Ludwigsburg (ots)

Ein aggressiver und alkoholisierter 20-Jähriger hielt sich in der Nacht zum Mittwoch gegen 01:10 Uhr beim Taxistand beim Bahnhof Böblingen auf und pöbelte dort die Fahrer an. Eintreffende Polizeibeamte bedrohte und beleidigte er und wurde daraufhin in Gewahrsam genommen. Die Nacht musste er in der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers verbringen. Wie sich herausstellte, hatte er in einem Casino 500 Euro verloren und war dadurch in Rage geraten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell