Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Unbelehrbarer landet in Gewahrsamseinrichtung

Ludwigsburg (ots)

In der Gewahrsamseinrichtung endete am Dienstagabend für einen 22-Jährigen dessen Auftritt beim Polizeirevier Leonberg. Gegen 19:45 Uhr war er dort eingetroffen und verlangte, seinen Freund besuchen zu dürfen, der dort wegen eines Betäubungsmitteldelikts in Gewahrsam genommen worden war. Nachdem seinem Wunsch nicht entsprochen wurde, weigerte er sich, das Polizeirevier zu verlassen und störte den Dienstbetrieb. Nachdem ihm ein Platzverweis erteilt und er vom Gelände begleitet worden war, kam er auch nach Androhung des Gewahrsams mehrmals zurück. Die Beamten machten daraufhin ihre Androhung war und auf richterliche Anordnung wurde er ebenfalls in die Gewahrsamseinrichtung gebracht. Er wird jetzt nicht nur wegen Missachtung des Platzverweises angezeigt, sondern wird auch die entstandenen Kosten in Rechnung gestellt bekommen.

