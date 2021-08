Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Einbruch in leerstehendes Wohnhaus

Haßloch (ots)

Bislang unbekannte Täter gelangten in der Zeit von Sonntag (15.08.) auf Montag (16.08) durch Aufhebeln eines Fensters in ein derzeit unbewohntes Haus in der Parkstraße in Haßloch. Der Einbruch wurde durch einen Nachbarn bemerkt. Ob etwas entwendet wurde, muss noch ermittelt werden. Hinweise nimmt die Polizei in Haßloch telefonisch oder per Mail entgegen.

