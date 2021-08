Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Talheim

Landkreis Tuttlingen) Transporter streifen sich im Begegnungsverkehr

Polizei sucht Zeugen (24.08.2021

Talheim (ots)

Leicht verletzt hat sich am Dienstag gegen 18 Uhr ein Autofahrer bei einem Unfall auf der Bundesstraße 523 zwischen Tuningen und Talheim. Ein 44-jähriger Ford Transit-Fahrer und ein 32-Jähriger in einem Mercedes Vito kamen sich auf der B 523 zu nah und streiften sich im Begegnungsverkehr mit den Außenspiegeln. Durch splitterndes Spiegelglas erlitt der Jüngere Schnittverletzungen am Arm. Zur genauen Klärung des Unfallhergangs sucht die Polizei nun einen Autofahrer, der den Unfall mitbekommen und mit den Beteiligten geredet hat. Dieser Zeuge wird gebeten, sich beim Polizeirevier Spaichingen, Telefon 07424 9318-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell